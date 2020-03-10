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Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета
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РИА Новости

Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета

15:26 10.03.2020 (обновлено: 15:33 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ нужны и будут полезны для страны и общества, они направлены на укрепление суверенитета и традиций, заявил президент России Владимир Путин.
"Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства", - сказал Путин, выступая в Госдуме.
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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