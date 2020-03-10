Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета

"Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства", - сказал Путин, выступая в Госдуме.