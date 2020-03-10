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Ростовская область
Ростовская область
2020-03-10T15:02+0300
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В Ростовской области оценили ситуацию с диспансеризацией населения
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РИА Новости

В Ростовской области оценили ситуацию с диспансеризацией населения

15:02 10.03.2020
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© РИА Новости / Александр Блотницкий / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Задача медицинских работников - к 2024 году охватить профилактическими медицинскими обследованиями и диспансеризацией 3,7 миллиона жителей Ростовской области или 90% населения региона, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская на отчете минздрава области за 5 лет.
По ее словам, в минувшем году всеми видами медицинских профилактических осмотров и диспансеризацией в области было охвачено 1,67 миллиона человек или почти 40% жителей региона. "Задача к 2024 году охватить всеми видами осмотров 3,7 миллиона жителей или 90%", - сказала Быковская.
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Губернатор Василий Голубев отметил важность разъяснительной работы и информирования жителей региона о необходимости и условиях прохождения профосмотров. На сегодняшний день они проводятся более чем в 100 медицинских организациях области. Жители сел могут пройти первый этап диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах. В Ростовской области их действует более 1 тысячи.
Быковская добавила, что необходимо проводить правильную кадровую политику и привлекать в первичное звено здравоохранения врачей и медработников. Именно первичная медико-санитарная помощь определена основным направлением развития.
В целом, по ее словам, расходы бюджета всех уровней на здравоохранение области увеличились за последние пять лет с 24,9 миллиарда рублей до 32,6 миллиарда рублей или на 31%. Средства, в частности, идут на профилактику и предотвращение заболеваний, борьбу с социально значимыми заболеваниями, меры соцподдержки отдельных категорий граждан, включая льготное лекарственное обеспечение, а также инвестиционные расходы в здравоохранении.
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