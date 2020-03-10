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В Сочи из-за угрозы пожаров объявили экстренное предупреждение
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РИА Новости

В Сочи из-за угрозы пожаров объявили экстренное предупреждение

14:44 10.03.2020 (обновлено: 14:48 10.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ во время учений . Архивное фото
СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в предгорьях и низких горах объявлено в Сочи, жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, отдыхая на природе, сообщает администрация города.
В Сочи установилась жаркая солнечная погода, а температура воздуха днем прогревается до плюс 24 градусов. При этом возрастает риск возникновения природных пожаров.
"Экстренное предупреждение! 11, 12 и 13 марта в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сочи рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе", - говорится в сообщении.
В начале марта в Лазаревском районе Сочи спасателям уже пришлось тушить большой пожар. Из-за костра во дворе в поселке Головинка возникло возгорание, которое охватило около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки.
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