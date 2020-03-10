В Сочи из-за угрозы пожаров объявили экстренное предупреждение

СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в предгорьях и низких горах объявлено в Экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в предгорьях и низких горах объявлено в Сочи , жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, отдыхая на природе, сообщает администрация города.

В Сочи установилась жаркая солнечная погода, а температура воздуха днем прогревается до плюс 24 градусов. При этом возрастает риск возникновения природных пожаров.

"Экстренное предупреждение! 11, 12 и 13 марта в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сочи рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе", - говорится в сообщении.