Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

"Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.). Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию". Путин ответил: "Возможно", — сказал Эрдоган, его цитирует газета Sabah.