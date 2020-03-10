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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-10T15:29+0300
https://ria.ru/20200310/1568382799.html
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

14:32 10.03.2020 (обновлено: 15:29 10.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

"Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.). Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию". Путин ответил: "Возможно", — сказал Эрдоган, его цитирует газета Sabah.

По его словам, такое же предложение Анкара может сделать Вашингтону.
Как пояснил турецкий лидер, нефть, "которую добывают террористы", низкого качества.
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"Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя", — заключил Эрдоган.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении вывести все американские военные силы с востока Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от террористов.
В свою очередь, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно блокируют поставки нефти Дамаску с помощью санкций.
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Война в СирииРоссияВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
Популярные комментарии
России может предложить Сирия, а не страна-оккупант.
10 марта, 14:37
aalnoor1953
16900007
опять сирийский народ попросил? ))
10 марта, 14:35
Иван Чугайнов
70450007
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