Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
"Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.). Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия — и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию". Путин ответил: "Возможно", — сказал Эрдоган, его цитирует газета Sabah.
По его словам, такое же предложение Анкара может сделать Вашингтону.
Как пояснил турецкий лидер, нефть, "которую добывают террористы", низкого качества.
"Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя", — заключил Эрдоган.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении вывести все американские военные силы с востока Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от террористов.
В свою очередь, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно блокируют поставки нефти Дамаску с помощью санкций.