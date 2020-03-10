Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос о досрочных выборах в Вопрос о досрочных выборах в Госдуму на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не обсуждался, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отметив при этом, что не может сказать о том, была ли эта тема в ходе личных встреч.

Встреча Путина с лидерами думских фракций состоялась вечером 5 марта. Сначала глава государства поговорил с каждым из них индивидуально, после чего состоялась общая беседа.

"Вы были свидетелями всей этой встречи, фактически, она вся была в открытом режиме. И вы могли обратить внимание, что там эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, говорил ли президент с главами фракций про досрочные выборы в Госдуму.