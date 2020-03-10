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Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
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РИА Новости

Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы

13:36 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос о досрочных выборах в Госдуму на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не обсуждался, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив при этом, что не может сказать о том, была ли эта тема в ходе личных встреч.
Встреча Путина с лидерами думских фракций состоялась вечером 5 марта. Сначала глава государства поговорил с каждым из них индивидуально, после чего состоялась общая беседа.
"Вы были свидетелями всей этой встречи, фактически, она вся была в открытом режиме. И вы могли обратить внимание, что там эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, говорил ли президент с главами фракций про досрочные выборы в Госдуму.
У Пескова также поинтересовались, не обсуждался ли этот вопрос на личных встречах. "Они на то и личные, это я вам не могу сказать", - заключил он.
Александр Карелин
11:44
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
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Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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