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В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

13:29 10.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице
Люди в защитных масках идут по улице
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в защитных масках идут по улице. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Первый случай гибели из-за нового коронавируса зарегистрирован в Ливане, сообщает телеканал LBC.
Всего в республике зарегистрировано более 40 случаев заражения.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
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На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи и отменить конференции, чтобы избежать распространения вируса. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. Ранее ливанские власти объявили о закрытии всех общественных парков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
011100
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайЛиванВ мире
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