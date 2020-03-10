В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Всего в республике зарегистрировано более 40 случаев заражения.

Чума XXI века: что если мы не умрем

Чума XXI века: что если мы не умрем

На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи и отменить конференции, чтобы избежать распространения вируса. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. Ранее ливанские власти объявили о закрытии всех общественных парков.