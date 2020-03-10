В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Всего в республике зарегистрировано более 40 случаев заражения.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем
На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи и отменить конференции, чтобы избежать распространения вируса. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. Ранее ливанские власти объявили о закрытии всех общественных парков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса