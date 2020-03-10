В Кремле не комментируют суд по делу MH17

"Инструмент политической борьбы". Политик о суде по делу MH17 Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился мнением о цели подобных обвинений.