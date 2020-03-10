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В Кремле не комментируют суд по делу MH17
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РИА Новости

В Кремле не комментируют суд по делу MH17

13:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНачало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Кремле пока не комментируют судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я никак не буду это комментировать. Вы знаете, наше отношение к работе обвинения следственной группы хорошо известно. Мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом. Пока судебный процесс никак не комментируем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление прокуратуры Нидерландов о том, что следствие остановилось на версии, что Boeing был сбит из установки "Бук", привезенной из России.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В ходе заседания прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе заявил, что прокуратура изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины. Кроме того, судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, заявила, что материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 привлекли большое внимание, их могут приобщить к делу, если они являлись его частью или его добавляют по запросу обвиняемых.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
10:13Сказано в эфире
"Инструмент политической борьбы". Политик о суде по делу MH17Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился мнением о цели подобных обвинений.
Ранее голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 17:45
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Дмитрий ПесковНидерландыУкраинаВ мире
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