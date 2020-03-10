СМИ: на Северном Кипре выявили коронавирус у туристки из Германии

АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Коронавирус выявлен у немецкой туристки, отдыхающей на территории Северного Кипра, сообщает турецкое агентство Anadolu во вторник.
Отмечается, что это первый случай заболевания, выявленный на Северном Кипре, 65-летняя немецкая туристка прибыла на остров в составе туристической группы из 30 человек. Женщина госпитализирована, а отель, в котором она остановилась, находится на карантине.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН.
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