Силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 16 раз... в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Зайцево огнестрельное ранение брюшной полости получил мужчина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.