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2020-03-10T09:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568365230.html
Силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:53 10.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 16 раз... в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Зайцево огнестрельное ранение брюшной полости получил мужчина 1964 года рождения", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.
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