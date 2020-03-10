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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568364863.html
Эксперты рассказали, как вести себя на падающем рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как вести себя на падающем рынке

09:41 10.03.2020
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© AP Photo / Rick RycroftФондовая биржа
Фондовая биржа
© AP Photo / Rick Rycroft
Фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Елена Лыкова. Обвал рынков акций в "черный понедельник" вслед за падением нефтяного рынка играет на нервах инвесторов, наблюдавших в последний праздничный выходной за "идеальным штормом" со стороны. Опрошенные РИА Новости эксперты дали некоторые рекомендации тем, кто, воодушевившись прошлогодним 30%-ным ростом российского рынка акций, задает сейчас классический вопрос: "Что делать?", причём уже сегодня, когда можно ожидать сокрушительного обвала и на внутреннем фондовом рынке.
Мировые цены на нефть - основной продукт российского экспорта - утром в понедельник обрушились почти на треть после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу его участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Вслед за тем курсы доллара и евро на глобальных торгах взлетели выше 75 и 86 рублей соответственно.
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Азиатские биржи обвалились в понедельник на 3-7% по основным индексам, европейские биржи падали на 5-12%, а основные американские биржевые индексы на открытии потеряли 7%, из-за чего даже временно приостанавливались торги.

Без паники!

Инструменты фондового рынка отличаются разнообразием, в том числе в отношении ликвидности. Так, если прямое владение "голубыми фишками" подразумевает частую покупку или продажу этих акций, то, например, вложения посредством индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) есть смысл осуществлять на длительный срок.
Сложно давать какие-то рекомендации, если не знать, что в портфеле инвестора, отмечает в связи с этим инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.
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"Если вы купили акции, глядя на то, как они выросли в прошлом году в рублевом выражении на 30%, и у вас все деньги в акциях, а теперь они упали после вашей покупки, условно говоря, на 30% от максимума рынка, то если вы их продадите – вы всего лишь зафиксируете убыток. Это странное действие, как минимум", - говорит эксперт.
Поэтому грубейшая ошибка, которую можно допустить – продавать на пике паники; нужно сидеть в акциях и ждать, добавляет Нигматуллин.
С ним согласен начальник управления клиентской аналитики компании "БКС Премьер" Илья Царфин: "Все зависит от текущей структуры портфеля и выбранной стратегии. Первый, ключевой совет - не поддавайтесь панике, никаких необдуманных эмоциональных действий".
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"Что касается ИИС, этот тип счетов подразумевает, что вы открываете его на длительный период времени, не будете оттуда выводить деньги. Соответственно, за три года все может поменяться, цена на нефть может вырасти, может упасть. Прибыли компаний даже при падении цен на нефть могут увеличиться", - добавляет Нигматуллин.
Поэтому если в вашем портфеле сейчас преобладают ценные бумаги и вы придерживаетесь инвестиционной, не спекулятивной стратегии, - не продавайте активы сейчас, рекомендует Царфин.
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"Нащупать дно падения - крайне трудно в случае высокой волатильности. Сегодняшнее дно может стать завтрашним пиком, как и наоборот. Не поддаваться эмоциям, придерживаться выбранной стратегии и действовать хладнокровно и обдуманно - лучший рецепт. При этом я бы не рекомендовал совершать сделки с маржинальным кредитованием, закрыть все сделки с плечом, так как в условиях высокой волатильности данные сделки могут привести к непоправимому падению портфеля", - добавил он.

Уроки рынка

В целом всё представляется схожим с ситуацией 2014-2015 годов, когда падение товарных рынков сопровождалось широкомасштабным политико-административным давлением на производителей и операторов рынка сырья и деривативов на товарные активы, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.
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Но вспоминая 2014-2016 годы, падение курсов акций исходя из расчёта рублёвого индекса Мосбиржи, две трети капитализации которого - сырьевая составляющая, быстро выкупали, так как из-за эффекта валютной переоценки выручка в рублевом выражении дополнительно росла при прежнем уровне расходов, и компании из базы расчёта индекса получили большие прибыли и заплатили большие дивиденды, отмечает Нигматуллин.
"Если посмотреть на график индекса Мосбиржи в то время, то в периоды сильной паники он снижался на 5-10%, но потом быстро отрастал. В конечном итоге бизнес не разрушается от того, что нефть падает в какой-то отдельный день на 25%", - говорит он.

Что дальше?

Но любой кризис - это в том числе и возможность. А падения котировок дают возможность войти в рынок при более привлекательной цене. С другой стороны, чем более долгосрочны инвестиции, тем менее важна конкретная точка входа.
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"Волатильность в ближайшие месяцы, очевидно, сохранится. Сейчас не оптимальное время для краткосрочных инвестиций. С коротким временным горизонтом лучше оставаться вне рынка. А вот если вложения длинные, хотя бы от года-двух, то уже сейчас формируются привлекательные ценовые уровни по ряду бумаг. Отдельного внимания заслуживают дивидендные идеи", - считает Царфин.
Нигматуллин в свою очередь отмечает, что в текущей ситуации повезло тем, кто покупал облигации, используя счет ИИС по сути как аналог банковского вклада, но с более высокой доходностью.
"Этим счастливчикам можно небольшую часть от портфеля реинвестировать в более рисковые активы – акции или корпоративные облигации. Я бы брал металлургов, производителей удобрений, порты, немного качественной "нефтянки", то есть, скажем так, скорректированным широким фронтом", - говорит он.
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Если вы не можете довнести денег и купить акции по нынешним ценам, остается только наблюдать за движением котировок, реинвестировать дивиденды, добавляет Нигматуллин.
Вообще же тем, кого пугают колебания рынков, подобные нынешним, больше подходят как раз облигации.
"Среди текущих наиболее надёжных инструментов я бы выделил еврооблигации крупных государственных компаний, с малой долей заёмного капитала. Вкладывая в такие инструменты, мы страхуемся как от валютного риска, как и от высокого потенциального оттока инвестиций на рынке", - рекомендует Царфин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеОПЕКМосковская биржаЭкономика
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