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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:30+0300
https://ria.ru/20200310/1568364274.html
МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам
https://cdn24.img.ria.ru/images/153115/99/1531159909_0:0:2806:1579_1036x0_80_0_0_41326b333e17f69532e430a19c332759.jpg
РИА Новости

МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам

09:30 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса", - заявил Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.
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Он отметил важность эффективного и ритмичного использования федерального бюджета, в особенности в вопросе инвестиций. "По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - отметил Решетников.
"Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное - уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам", - подчеркнул министр.
Решетников напомнил, что Минэкономразвития занимается, прежде всего, инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. "Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний. Сегодня главное не останавливать эту работу, а ускорять. Государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование", - подчеркнул он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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