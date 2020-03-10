МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам

"На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса", - заявил Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Он отметил важность эффективного и ритмичного использования федерального бюджета, в особенности в вопросе инвестиций. "По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - отметил Решетников.

"Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное - уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам", - подчеркнул министр.

Решетников напомнил, что Минэкономразвития занимается, прежде всего, инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. "Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний. Сегодня главное не останавливать эту работу, а ускорять. Государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование", - подчеркнул он.