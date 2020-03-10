Пассажиров с Grand Princess будут высаживать в США два дня

Круизный лайнер Grand Princess пришвартовался в порту Окленда , сообщил ранее телеканал Fox News.

"Мы надеемся, что до конца дня мы начнем высаживать на берег жителей Калифорнии на военные базы "Траверс" и "Мирамар". У нас есть договоренности с Канадой Великобританией , что они заберут своих пассажиров, они будут отправлены прямо на летное поле к чартерным рейсам домой. Завтра оставшиеся пассажиры будут доставлены опять же на летное поле и военными бортами отправлены на военные базы в Джорджии и Техасе", - сказал он во вторник.

По его словам, американские граждане будут направлены в общей сложности на четыре военных базы, где пройдут необходимый карантин и проверку на вирус.

Как добавил Пенс, после высадки пассажиров команда отведет лайнер опять в море, где все члены экипажа пройдут проверку.

Ранее на борту судна коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

В США число жертв коронавируса достигло 21 человека, общее количество случаев заражения превысило 500 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.