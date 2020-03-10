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Пассажиров с Grand Princess будут высаживать в США два дня
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РИА Новости

Пассажиров с Grand Princess будут высаживать в США два дня

04:04 10.03.2020 (обновлено: 10:46 10.03.2020)
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© REUTERS / Kate MunschКруизное судно Grand Princess в Сан-Франциско
Круизное судно Grand Princess в Сан-Франциско
© REUTERS / Kate Munsch
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Власти США рассчитывают, что пассажиры круизного лайнера Grand Princess, на борту которого был обнаружен коронавирус COVID-19, во вторник начнут сходить в порту города Окленда, штат Калифорния, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Круизный лайнер Grand Princess пришвартовался в порту Окленда, сообщил ранее телеканал Fox News.
"Мы надеемся, что до конца дня мы начнем высаживать на берег жителей Калифорнии на военные базы "Траверс" и "Мирамар". У нас есть договоренности с Канадой и Великобританией, что они заберут своих пассажиров, они будут отправлены прямо на летное поле к чартерным рейсам домой. Завтра оставшиеся пассажиры будут доставлены опять же на летное поле и военными бортами отправлены на военные базы в Джорджии и Техасе", - сказал он во вторник.
По его словам, американские граждане будут направлены в общей сложности на четыре военных базы, где пройдут необходимый карантин и проверку на вирус.
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Как добавил Пенс, после высадки пассажиров команда отведет лайнер опять в море, где все члены экипажа пройдут проверку.
Ранее на борту судна коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.
В США число жертв коронавируса достигло 21 человека, общее количество случаев заражения превысило 500 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсОклендКалифорнияСШАВ мире
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