Пассажиров с Grand Princess будут высаживать в США два дня

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Власти США рассчитывают, что пассажиры круизного лайнера Grand Princess, на борту которого был обнаружен коронавирус COVID-19, во вторник начнут сходить в порту города Окленда, штат Калифорния, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Круизный лайнер Grand Princess пришвартовался в порту Окленда, сообщил ранее телеканал Fox News.
"Мы надеемся, что до конца дня мы начнем высаживать на берег жителей Калифорнии на военные базы "Траверс" и "Мирамар". У нас есть договоренности с Канадой и Великобританией, что они заберут своих пассажиров, они будут отправлены прямо на летное поле к чартерным рейсам домой. Завтра оставшиеся пассажиры будут доставлены опять же на летное поле и военными бортами отправлены на военные базы в Джорджии и Техасе", - сказал он во вторник.
По его словам, американские граждане будут направлены в общей сложности на четыре военных базы, где пройдут необходимый карантин и проверку на вирус.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Как добавил Пенс, после высадки пассажиров команда отведет лайнер опять в море, где все члены экипажа пройдут проверку.
Ранее на борту судна коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.
В США число жертв коронавируса достигло 21 человека, общее количество случаев заражения превысило 500 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.