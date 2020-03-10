США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами

"С точки зрения США, наше понимание заключается в том, что, говоря юридическим языком, положение о продлении договора, продление уже заложены в текст договора, который уже прошел обсуждение, согласование и ратификацию. Так что с нашей точки зрения, это потребует всего лишь не более чем обмена дипломатическими нотами", - приводятся его слова в распространенной госдепартаментом расшифровке.

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.