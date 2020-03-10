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2020-03-10T02:27+0300
https://ria.ru/20200310/1568359169.html
США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами
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РИА Новости

США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами

02:27 10.03.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США считают, что в случае необходимости Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить быстро, просто обменявшись дипломатическими нотами, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"С точки зрения США, наше понимание заключается в том, что, говоря юридическим языком, положение о продлении договора, продление уже заложены в текст договора, который уже прошел обсуждение, согласование и ратификацию. Так что с нашей точки зрения, это потребует всего лишь не более чем обмена дипломатическими нотами", - приводятся его слова в распространенной госдепартаментом расшифровке.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что России потребуются месяцы на то, чтобы продлить СНВ-3. По его словам, для этого исполнительная ветвь власти должна внести его на рассмотрение Федерального собрания, законопроект должен пройти обе палаты парламента.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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РоссияДоговор СНВ-3КитайСШАБезопасностьВ мире
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