Китаю важны гарантии избежания гонки вооружений, заявили в Госдепе США

"Китайские официальные лица сами говорили, что они не стремятся к паритету с Соединенными Штатами или Россией и что они никогда не будут ввязываться в гонку вооружений... Берусь утверждать, что повод для подключения Китая к обсуждению с нами и Россией это то, что делать, чтобы гарантировать, что соревновательный вызов, перед которым мы все стоим, не перерастет в очень, очень опасную гонку вооружений", - приводятся его слова в распространенной госдепартаментом расшифровке.
Он не стал отвечать на вопрос, о каких ограничениях в отношении Китая ранее упомянул президент США Дональд Трамп - на число боеголовок или пусковых установок.
"Мы пригласили их к диалогу, который очень напоминает тот, который у нас сейчас идет с русскими и, на мой взгляд, довольно успешно. Последний из таких контактов был в январе, и мы бы очень хотели, чтобы наши китайские коллеги сели с нами (за стол переговоров - ред.)", - добавил он.