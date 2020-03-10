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https://ria.ru/20200310/1568358500.html
Китаю важны гарантии избежания гонки вооружений, заявили в Госдепе США
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РИА Новости

Китаю важны гарантии избежания гонки вооружений, заявили в Госдепе США

01:08 10.03.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкГиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Гиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Гиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США считают, что при обсуждении контроля над вооружениями с Китаем речь должна идти о гарантиях того, что не будет гонки вооружений, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Китайские официальные лица сами говорили, что они не стремятся к паритету с Соединенными Штатами или Россией и что они никогда не будут ввязываться в гонку вооружений... Берусь утверждать, что повод для подключения Китая к обсуждению с нами и Россией это то, что делать, чтобы гарантировать, что соревновательный вызов, перед которым мы все стоим, не перерастет в очень, очень опасную гонку вооружений", - приводятся его слова в распространенной госдепартаментом расшифровке.
Он не стал отвечать на вопрос, о каких ограничениях в отношении Китая ранее упомянул президент США Дональд Трамп - на число боеголовок или пусковых установок.
"Мы пригласили их к диалогу, который очень напоминает тот, который у нас сейчас идет с русскими и, на мой взгляд, довольно успешно. Последний из таких контактов был в январе, и мы бы очень хотели, чтобы наши китайские коллеги сели с нами (за стол переговоров - ред.)", - добавил он.
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