Китаю важны гарантии избежания гонки вооружений, заявили в Госдепе США

"Китайские официальные лица сами говорили, что они не стремятся к паритету с Соединенными Штатами или Россией и что они никогда не будут ввязываться в гонку вооружений... Берусь утверждать, что повод для подключения Китая к обсуждению с нами и Россией это то, что делать, чтобы гарантировать, что соревновательный вызов, перед которым мы все стоим, не перерастет в очень, очень опасную гонку вооружений", - приводятся его слова в распространенной госдепартаментом расшифровке.