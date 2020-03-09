Рудковская ушла на добровольный карантин после поездки во Францию

"Пришла расплата за мой Париж. Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14-дневном карантине, празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта (только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника), отпуск тоже пока отменили!.. я сама самоизолировалась, мне помогать не надо", - написала она в своем Telegram-канале.