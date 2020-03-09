Рудковская ушла на добровольный карантин после поездки во Францию

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила, что добровольно пробудет на двухнедельном карантине после посещения Франции.
"Пришла расплата за мой Париж. Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14-дневном карантине, празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта (только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника), отпуск тоже пока отменили!.. я сама самоизолировалась, мне помогать не надо", - написала она в своем Telegram-канале.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.