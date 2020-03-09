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2020-03-09T20:53+0300
https://ria.ru/20200309/1568354900.html
Рудковская ушла на добровольный карантин после поездки во Францию
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РИА Новости

Рудковская ушла на добровольный карантин после поездки во Францию

20:53 09.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Продюсер Яна Рудковская. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила, что добровольно пробудет на двухнедельном карантине после посещения Франции.
"Пришла расплата за мой Париж. Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14-дневном карантине, празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта (только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника), отпуск тоже пока отменили!.. я сама самоизолировалась, мне помогать не надо", - написала она в своем Telegram-канале.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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КультураКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЯна РудковскаяЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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