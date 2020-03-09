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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T20:26+0300
https://ria.ru/20200309/1568354128.html
Эксперт рассказал о возможном сокращении ВВП из-за обвала рынков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:340:3035:2047_1036x0_80_0_0_e12d16edc69fac35d7c32cb13e9e2065.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о возможном сокращении ВВП из-за обвала рынков

20:26 09.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский ВВП из-за обвала рынков может сократиться в долларовом выражении с 1,65 триллиона долларов до примерно 1 триллиона, прокомментировал РИА Новости специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.
В понедельник к опасениям, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Московская биржа откроется только во вторник, между тем котировки российских компаний в Лондоне и курс рубля на Forex предсказуемо резко снизились.
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"Очевидно, что иностранные инвесторы выводят свои средства из российских акций, когда цена на нефть резко падает. Российские акции - это нефтяная игра. Они, как и рубль, обычно тесно коррелируют с ценой на нефть. Сейчас мы видим, как бумаги "Роснефти" и "Газпрома" падают вслед за нефтяными котировками", - сказал Ослунд.
"Текущее падение рынка, вероятно, приведет к снижению российского ВВП в долларовом выражении с прежних 1,65 триллиона долларов до примерно 1 триллиона", - полагает он.
Это будет означать, что Россия будет располагать гораздо меньшим количеством ресурсов как в международной торговле, так и на международной политической арене, отмечает эксперт. По его мнению, такое развитие событий может привести Россию к десятилетию стагнации в случае плохой экономической политики.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
А как же экономический рывок обещанный нашим солнцеликим?
9 марта, 20:53
Iv Tun
510005
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