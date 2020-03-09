Эксперт рассказал о возможном сокращении ВВП из-за обвала рынков

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский ВВП из-за обвала рынков может сократиться в долларовом выражении с 1,65 триллиона долларов до примерно 1 триллиона, прокомментировал РИА Новости специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.

В понедельник к опасениям, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК + и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия , по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Московская биржа откроется только во вторник, между тем котировки российских компаний в Лондоне и курс рубля на Forex предсказуемо резко снизились.

"Очевидно, что иностранные инвесторы выводят свои средства из российских акций, когда цена на нефть резко падает. Российские акции - это нефтяная игра. Они, как и рубль, обычно тесно коррелируют с ценой на нефть. Сейчас мы видим, как бумаги "Роснефти" и "Газпрома" падают вслед за нефтяными котировками", - сказал Ослунд.

"Текущее падение рынка, вероятно, приведет к снижению российского ВВП в долларовом выражении с прежних 1,65 триллиона долларов до примерно 1 триллиона", - полагает он.