В Брунее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый случая заражения коронавирусом зафиксирован в Брунее, сообщает местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на министерство здравоохранения султаната.
Сообщается, что коронавирус был диагностирован у 53-летнего мужчины, вернувшегося почти неделю назад из столицы Малайзии Куала-Лумпура.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.