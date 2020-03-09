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2020-03-09T17:35+0300
https://ria.ru/20200309/1568349506.html
В Каире осудили машиниста поезда, врезавшегося в пристройку вокзала
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РИА Новости

В Каире осудили машиниста поезда, врезавшегося в пристройку вокзала

17:35 09.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНа месте столкновения тепловоза с платформой на вокзале в Каире
На месте столкновения тепловоза с платформой на вокзале в Каире
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На месте столкновения тепловоза с платформой на вокзале в Каире. Архивное фото
КАИР, 9 мар – РИА Новости. Уголовный суд Каира приговорил в понедельник к 15 годам тюремного заключения машиниста локомотива, врезавшегося в феврале 2019 года в пристройку каирского вокзала, остальные обвиняемые приговорены к срокам от двух до 10 лет, в том числе за употребление наркотиков, сообщает газета al-Masry al-Youm.
Катастрофа произошла 28 февраля 2019 года. Неуправляемый локомотив без машиниста с полным топливным баком на большой скорости въехал на вокзал на площади Рамзеса в центре Каира, врезался в пристройку к его зданию и взорвался. В результате возникшего пожара погибли, по разным данным, более 20 человек, еще порядка 50 пострадали.
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Следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте крушения.
По данным газеты, машинист локомотива приговорен к 15 годам тюремного заключения строгого режима и штрафу в размере 8,88 миллиона египетских фунтов (около 563 тысяч долларов). Двое обвиняемых осуждены на 10 лет тюрьмы строгого режима, пятеро – на семь лет тюрьмы строгого режима.
"Один из обвиняемых осужден на 10 лет тюрьмы строгого режима и три года дополнительно за употребление наркотиков. Он обязан заплатить 10 тысяч фунтов штрафа (640 долларов – ред.)", - пишет издание.
Остальные обвиняемые приговорены к тюремным срокам от двух до 10 лет.
Генпрокуратура Египта требовала максимально жесткого наказания для обвиняемых.
По данным следствия, причиной катастрофы стала ссора машинистов двух локомотивов, в результате которой один из них оставил кабину своей машины и отправился выяснять отношения с коллегой, преградившим ему путь. При этом двигатель локомотива был включен, и он на большой скорости продолжил движение в сторону вокзала. Сотрудники железной дороги не смогли предотвратить аварию на вокзале, несмотря на то, что локомотив без машиниста двигался несколько километров.
Ситуацию усугубил тот факт, что у виновника трагедии обнаружили в крови следы наркотических препаратов. Этот резонансный инцидент привел к отставке министра транспорта и заставил власти страны пересмотреть стратегию борьбы с употреблением наркотиков.
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