В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек

"По данным на 9.00 (12.00 мск – ред.) 9 марта, в Великобритании были проверены 24 960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.