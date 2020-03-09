Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T17:26+0300
https://ria.ru/20200309/1568349300.html
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек

17:26 09.03.2020
751
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщает минздрав страны.
"По данным на 9.00 (12.00 мск – ред.) 9 марта, в Великобритании были проверены 24 960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Коронавирус
10:08
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
В Лондоне зарегистрирован 61 случай заражения новым коронавирусом.
В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее всего, существенно возрастет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
930020
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число случаев заражения коронавирусом достигло 248
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Скорая помощь во Франции
Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 1191 человек
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
Тест на выявление коронавируса
В Британии третий пациент скончался от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния