В Швеции число случаев заражения коронавирусом достигло 248

"Мы получили сообщения о 248 случаях заболеваниях на территории Швеции. Большинство из заболевших заразились во время поездок заграницу, в основном на север Италии", - говорится в сообщении ведомства.

Эксперты агентства по-прежнему оценивают риск распространения вируса как средний. На сегодняшний день заболевшие или заразились за границей, или имели близкий контакт с инфицированными.

"Мы приближаемся к моменту, когда нам стоит быть готовыми к следующей фазе", - заявил журналистам Андерс Валленстен, эпидемиолог ведомства.

В настоящее время власти рекомендуют добровольный карантин тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения. В стране закрыто несколько школ после того, как у кого-то из учеников или их родственников было подтверждено заражение коронавирусом.