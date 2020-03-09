В Швеции число случаев заражения коронавирусом достигло 248

СТОКГОЛЬМ, 9 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Швеции достигло 248 человек, сообщает в понедельник Агентство здравоохранения страны.
"Мы получили сообщения о 248 случаях заболеваниях на территории Швеции. Большинство из заболевших заразились во время поездок заграницу, в основном на север Италии", - говорится в сообщении ведомства.
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Эксперты агентства по-прежнему оценивают риск распространения вируса как средний. На сегодняшний день заболевшие или заразились за границей, или имели близкий контакт с инфицированными.
"Мы приближаемся к моменту, когда нам стоит быть готовыми к следующей фазе", - заявил журналистам Андерс Валленстен, эпидемиолог ведомства.
В настоящее время власти рекомендуют добровольный карантин тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения. В стране закрыто несколько школ после того, как у кого-то из учеников или их родственников было подтверждено заражение коронавирусом.
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