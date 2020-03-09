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В ЛНР зафиксировали последствия обстрела поселка в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР зафиксировали последствия обстрела поселка в Донбассе

16:52 09.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела подконтрольного ЛНР поселка Фрунзе со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам на месте обстрела офицер представительства ЛНР в СЦКК Евгений Святоха.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в результате одного из них из БМП-2 в подконтрольном ЛНР Фрунзе повреждены жилые дома. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Пострадали ряд жилых домостроений по улице Гагарина. Представительством ЛНР в СЦКК проводятся разбирательства по данному обстрелу", - рассказал Святоха.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что украинские силовики вели обстрел по жилому массиву, расположенному в центре поселка. По его словам, недалеко от места обстрела находятся школа, магазин и церковь.
"В этом районе в праздничный вечер (8 марта) находилось достаточно много мирных жителей и жертв удалось избежать только по счастливой случайности", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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