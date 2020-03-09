В ЛНР зафиксировали последствия обстрела поселка в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре по контролю и координации ( СЦКК ) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела подконтрольного ЛНР поселка Фрунзе со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам на месте обстрела офицер представительства ЛНР в СЦКК Евгений Святоха.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в результате одного из них из БМП-2 в подконтрольном ЛНР Фрунзе повреждены жилые дома. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе

"Пострадали ряд жилых домостроений по улице Гагарина. Представительством ЛНР в СЦКК проводятся разбирательства по данному обстрелу", - рассказал Святоха.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что украинские силовики вели обстрел по жилому массиву, расположенному в центре поселка. По его словам, недалеко от места обстрела находятся школа, магазин и церковь.

"В этом районе в праздничный вечер (8 марта) находилось достаточно много мирных жителей и жертв удалось избежать только по счастливой случайности", - дополнил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.