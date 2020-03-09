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СМИ: все школы и вузы столицы Страны Басков закроют из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ: все школы и вузы столицы Страны Басков закроют из-за коронавируса

16:51 09.03.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanКоронавирус
Коронавирус
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Коронавирус. Архивное фото
МАДРИД, 9 мар - РИА Новости. Власти Страны Басков на две недели закроют все учебные заведения в столице испанского автономного сообщества городе Витория из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает местный телеканал EITB со ссылкой на источники в сфере образования.
"Это решение было принято как мера для сдерживания эпидемии на встрече руководства департаментов здравоохранения и образования с участием директоров учебных заведений и представителей профсоюзов", - говорится в сообщении телеканала.
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Решение о закрытии школ, колледжей и институтов в Витории (население 255 тысяч жителей) коснется около 70 заведений, в том числе городского университета.
По последним данным минздрава, число инфицированных коронавирусом в Испании составляет 999, скончались 25. В Стране Басков выявлено 148 зараженных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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