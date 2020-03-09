Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T16:46+0300
https://ria.ru/20200309/1568347782.html
В китайском Боао из-за коронавируса перенесли экономический форум
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567800713_0:0:3051:1717_1036x0_80_0_0_fa98dbb0d23db2f90e270082ce48be5c.jpg
РИА Новости

В китайском Боао из-за коронавируса перенесли экономический форум

16:46 09.03.2020
183
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Проведение экономического форума в китайском Боао, который называют "азиатским Давосом", перенесено из-за эпидемии коронавируса, говорится на сайте форума.
Форум должен был состояться 24-27 марта.
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
08:00
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
"С момента возникновения вспышки нового типа коронавируса, форум решительно поддерживал правительства и народы всех стран в борьбе с эпидемией. Для того чтобы поддержать противоэпидемические усилия правительств всех стран, а также ответственно отнестись к здоровью и безопасности участников, после консультаций с правительством Китая, который является принимающей страной, форум принял решение отложить проведение ежегодной встречи в 2020 году", - говорится в заявлении.
Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года на острове Хайнань. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
220000
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКитайВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
СМИ: все школы и вузы столицы Страны Басков закроют из-за коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР зафиксировали последствия обстрела поселка в Донбассе
Туман в Москве
Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
Скорая помощь во Франции
Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 1191 человек
Президент США Дональд Трамп
Twitter впервые отметил знаком недостоверности видео Трампа
Заслуженная артистка России Галина Киндинова
В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
Парк развлечений Диснейленд
Disneyland в Шанхае частично восстанавливает работу некоторых объектов
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Минск
ЦБ Белоруссии не откажется от политики плавающего курса нацвалюты
Италия
По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса
Ситуация в США
На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния