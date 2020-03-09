В китайском Боао из-за коронавируса перенесли экономический форум

ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Проведение экономического форума в китайском Боао, который называют "азиатским Давосом", перенесено из-за эпидемии коронавируса, говорится на сайте форума.
Форум должен был состояться 24-27 марта.
"С момента возникновения вспышки нового типа коронавируса, форум решительно поддерживал правительства и народы всех стран в борьбе с эпидемией. Для того чтобы поддержать противоэпидемические усилия правительств всех стран, а также ответственно отнестись к здоровью и безопасности участников, после консультаций с правительством Китая, который является принимающей страной, форум принял решение отложить проведение ежегодной встречи в 2020 году", - говорится в заявлении.
Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года на острове Хайнань. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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