В Москве рассказали о состоянии трех заболевших коронавирусом

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Все три новых заболевших коронавирусом в Москве в удовлетворительном состоянии, пациенты находятся в изоляции в специальных боксах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, один – в больничный комплекс в Коммунарке.
"У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - уточнили в штабе.
В штабе добавили, что в настоящий момент уже установлена большая часть контактных лиц заболевших, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
В столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.
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