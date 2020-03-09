Гастроли Большого театра во Францию отменяются в связи с коронавирусом

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гастроли Большого театра во Францию, которые должны были проходить с 10 по 15 марта, не состоятся из-за решения французских властей отменить все массовые мероприятия с участием более 1000 человек, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране из-за коронавируса запрещены все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек.

"Гастроли оперных солистов, хора и оркестра Большого театра во Францию, которые должны были проходить с 10 по 15 марта в Тулузе и Париже, не состоятся из-за решения французских властей отменить все массовые мероприятия", - сказала Новикова.