У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился. Об этом "Общественному" сказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37, 6 градусов", - сообщает "UA: Буковина" ("Общественное") на своем сайте.