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У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус
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РИА Новости

У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус

15:23 09.03.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраина
Украина
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украина. Архивное фото
КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.
На прошлой неделе минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился. Об этом "Общественному" сказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37, 6 градусов", - сообщает "UA: Буковина" ("Общественное") на своем сайте.
Медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач ВОЗ.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьИталияУкраинаВ мире
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