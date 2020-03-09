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2020-03-09T15:08+0300
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Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара
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РИА Новости
Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара
В Международный женский день около 600 девушек и женщин в розовых балетных пачках приняли участие в забеге. Участницы преодолели дистанцию в три километра. В праздничном марафоне пробежали также девушки с детьми в колясках и те, кто еще только ждет прибавления в семье.
2020-03-09T15:08+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=75873793&type=mp4
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PT1M11S

Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара

15:08 09.03.2020
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В Международный женский день около 600 девушек и женщин в розовых балетных пачках приняли участие в забеге. Участницы преодолели дистанцию в три километра. В праздничном марафоне пробежали также девушки с детьми в колясках и те, кто еще только ждет прибавления в семье.
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