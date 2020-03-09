Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара

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В Международный женский день около 600 девушек и женщин в розовых балетных пачках приняли участие в забеге. Участницы преодолели дистанцию в три километра. В праздничном марафоне пробежали также девушки с детьми в колясках и те, кто еще только ждет прибавления в семье.