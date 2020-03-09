2020-03-09T15:08+0300
2020-03-09T15:08+0300
https://ria.ru/20200309/1568344600.html
Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568344506_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_9264577dc824aef816c761bdc9994bbd.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара
В Международный женский день около 600 девушек и женщин в розовых балетных пачках приняли участие в забеге. Участницы преодолели дистанцию в три километра. В праздничном марафоне пробежали также девушки с детьми в колясках и те, кто еще только ждет прибавления в семье.
2020-03-09T15:08+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=75873793&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568344506_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_c8abdb9547e7d3ce446618b3f3e122db.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568344506_169:0:1609:1080_1200x0_80_0_0_12329ab2ce952fa7bb1f556477ef705e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568344506_349:0:1429:1080_1200x0_80_0_0_3b8aef34e2c6f2aa133dd5f9db841c15.jpg
PT1M11S
Женский забег в розовых пачках по улицам Краснодара
В Международный женский день около 600 девушек и женщин в розовых балетных пачках приняли участие в забеге. Участницы преодолели дистанцию в три километра. В праздничном марафоне пробежали также девушки с детьми в колясках и те, кто еще только ждет прибавления в семье.