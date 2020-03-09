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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T16:26+0300
https://ria.ru/20200309/1568344378.html
Эксперт объяснил сдержанную реакцию золота на обвал рынка нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил сдержанную реакцию золота на обвал рынка нефти

15:07 09.03.2020 (обновлено: 16:26 09.03.2020)
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© AP Photo / Rick RycroftЗдание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Золото не привязано к стоимости нефти напрямую, и причин для такого же резкого скачка, который демонстрирует нефть, хотя и в противоположную сторону, золота пока нет, при этом резкое падение нефтяных котировок экономически необоснованно и коррекция обязательно произойдет, прокомментировал для РИА Новости аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
Наиболее активно торгуемые фьючерсы на золото в пятницу завершили торги ростом на 0,3 процента, по 1670,8 доллара за тройскую унцию. А в понедельник на открытии биржевых торгов в Нью-Йорке (биржа Comex) золото показало цену в 1704 долларов за унцию, но позднее скорректировалось до 1680 долларов. При этом утром в понедельник цены на нефть обваливались на 30 процентов, обновили минимумы за четыре года — после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены.
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"Золото обычно движется в противофазе с нефтью, но оно не привязано к стоимости барреля напрямую. Сегодня унция драгметалла дорожает в пределах одного процента, поднявшись до максимума — 1704,3 доллара — впервые с декабря 2012 года. Это реакция на общий рост неопределенности, связанный и с коронавирусом, и с поведением других сегментов финансового рынка. Причин для столь же резкого, как упала нефть, но только роста, в золоте пока нет", — поясняет эксперт.

"На катастрофу пока не похоже. Если бы рынок медленно, но верно отыгрывал снижение глобального спроса на нефть и этот тренд можно было заложить на два года и более, то да, можно было бы сказать, что российский бюджет и страну в целом ждут очень неприятные времена. Но сейчас рынок трясет при растущей экономике", — также считает Емельянов, комментируя нефтяной рынок.
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"По опыту схожих ситуаций прежних лет можно предположить, что отскок обязательно будет. Текущая рыночная цена нефти (в районе 33-35 долларов) экономически необоснованна, поставщики просто не будут отгружать сырье по таким котировкам. В среднем цикл восстановления на 15-20 долларов вверх после подобных просадок занимает около двух месяцев, в редких случаях — до трех месяцев", — уверен он.

"На 90 процентов это спекулятивное движение, основанное на худших из возможных сценариев. Это движение будет отыграно, в первую очередь, реальными покупателями нефти — компаниями, которые закупают сырье для переработки, а не с целью перепродажи фьючерсов", — добавил эксперт.
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