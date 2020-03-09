Эксперт объяснил сдержанную реакцию золота на обвал рынка нефти

"Золото обычно движется в противофазе с нефтью, но оно не привязано к стоимости барреля напрямую. Сегодня унция драгметалла дорожает в пределах одного процента, поднявшись до максимума — 1704,3 доллара — впервые с декабря 2012 года. Это реакция на общий рост неопределенности, связанный и с коронавирусом, и с поведением других сегментов финансового рынка. Причин для столь же резкого, как упала нефть, но только роста, в золоте пока нет", — поясняет эксперт.
"По опыту схожих ситуаций прежних лет можно предположить, что отскок обязательно будет. Текущая рыночная цена нефти (в районе 33-35 долларов) экономически необоснованна, поставщики просто не будут отгружать сырье по таким котировкам. В среднем цикл восстановления на 15-20 долларов вверх после подобных просадок занимает около двух месяцев, в редких случаях — до трех месяцев", — уверен он.