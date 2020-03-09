Эксперт объяснил сдержанную реакцию золота на обвал рынка нефти

"Золото обычно движется в противофазе с нефтью, но оно не привязано к стоимости барреля напрямую. Сегодня унция драгметалла дорожает в пределах одного процента, поднявшись до максимума — 1704,3 доллара — впервые с декабря 2012 года. Это реакция на общий рост неопределенности, связанный и с коронавирусом, и с поведением других сегментов финансового рынка. Причин для столь же резкого, как упала нефть, но только роста, в золоте пока нет", — поясняет эксперт.

"На катастрофу пока не похоже. Если бы рынок медленно, но верно отыгрывал снижение глобального спроса на нефть и этот тренд можно было заложить на два года и более, то да, можно было бы сказать, что российский бюджет и страну в целом ждут очень неприятные времена. Но сейчас рынок трясет при растущей экономике", — также считает Емельянов, комментируя нефтяной рынок.