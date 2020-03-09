В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 982 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 156 человек,... из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 826 человек", - говорится в сообщении.