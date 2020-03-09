В Швейцарии число случаев заражения коронавирусом возросло до 374

ЖЕНЕВА, 9 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 374, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 332 заразившихся.
Согласно данным на 12.00 (14.00 мск), в Швейцарии насчитывается 374 человек, зараженных новым коронавирусом. Из них 312 случаев подтверждены лабораторно и еще 62 ожидают повторного теста.
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Накануне власти подтвердили второй случай смерти от COVID-19. Жертвой стал 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса