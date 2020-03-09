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Более 80 родственников жертв MH17 потребуют денежной компенсации
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РИА Новости

Более 80 родственников жертв MH17 потребуют денежной компенсации

14:14 09.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Более 80 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года будут требовать компенсации от обвиняемых по делу, заявил председатель суда Хендрик Стинхейс на заседании в понедельник.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол началось судебное заседание по делу о крушении MH17.
На месте крушения малайзийского Boeing 777
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"В настоящее время 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры являются предварительными. Право на обращение в суд будет зависеть от предметного рассмотрения материалов дела", - сказал председатель суда.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Члены Совместной следственной группы во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыВ мире
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ygrosha
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