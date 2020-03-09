Более 80 родственников жертв MH17 потребуют денежной компенсации

"В настоящее время 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 - обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры являются предварительными. Право на обращение в суд будет зависеть от предметного рассмотрения материалов дела", - сказал председатель суда.