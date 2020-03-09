Глава службы по кризисным ситуациям Ирана заразился коронавирусом

"Исмаил Наджар на прошлой неделе обратился в медицинский центр с симптомами гриппа. Ему было проведено четыре теста на наличие COVID-19, которые выявили, что он является носителем вируса", - заявил Бахтияри.

По его словам, после того, как ему поставили диагноз, Наджар был госпитализирован, однако в связи с улучшением самочувствия утром в понедельник он был выписан из больницы. Отмечается, что он будет оставаться на карантине еще несколько дней.