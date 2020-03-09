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Глава службы по кризисным ситуациям Ирана заразился коронавирусом
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РИА Новости

Глава службы по кризисным ситуациям Ирана заразился коронавирусом

14:00 09.03.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Результат теста на коронавирус главы службы по кризисным ситуациям Ирана Исмаила Наджара дал положительный результат, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя организации Али Бахтияри.
"Исмаил Наджар на прошлой неделе обратился в медицинский центр с симптомами гриппа. Ему было проведено четыре теста на наличие COVID-19, которые выявили, что он является носителем вируса", - заявил Бахтияри.
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По его словам, после того, как ему поставили диагноз, Наджар был госпитализирован, однако в связи с улучшением самочувствия утром в понедельник он был выписан из больницы. Отмечается, что он будет оставаться на карантине еще несколько дней.
На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 6566 случая заражения, из них 194 со смертельным исходом, выздоровели 2134 человека.
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022100
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