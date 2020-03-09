В Бельгии за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бельгии заявило, что за минувшие сутки зафиксировало 39 новых случаев заражения коронавирусом.
"Таким образом, общее число заболевших в Бельгии составляет 239 человек", - сообщили в ведомстве.
26 февраля, 13:17На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Власти Бельгии также предположили, что число случае заражения COVID-19 на территории страны снижается, вероятно, в связи с тем, что население прекратило поездки в страны, где ранее были зафиксированы вспышки заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, жертвами болезни в Китае уже стали 3119 человек, за пределами КНР скончались 413 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса