Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T13:41+0300
https://ria.ru/20200309/1568341540.html
В Словакии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/131992/38/1319923803_0:56:1024:632_1036x0_80_0_0_4c45f48869a0e34ba4bc42dee7bcd74e.jpg
РИА Новости

В Словакии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

13:41 09.03.2020
689
© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 9 мар - РИА Новости. Пять случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Словакии, среди заболевших - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, власти города приняли решение о временном закрытии детских садов и начальных школ, сообщил на пресс-конференции приматор (глава) Братиславы Матуш Валло.
Ранее сообщалось, что на домашнем карантине находится семья из четырех граждан Словакии, которые постоянно проживают в Австрии, у всех обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число заболевших граждан Словакии возросло до девяти человек.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
"По данным минздрава, в республике пока зафиксированы пять случаев заражений коронавирусом. Среди больных - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, контакты которых за последние дни сейчас проверяются. На заседании горсовета сегодня принято решение в качестве превентивной меры временно закрыть детские сады, начальные школы и детские учреждения культуры. Временно закрываются также зоопарк и ряд других развлекательных учреждений, отменены некоторые общественные акции, в частности, антифашистская демонстрация", - сказал Валло, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам приматора, в общественном транспорте города в течение дня несколько раз проводится дезинфекция.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
020211
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайСловакияУханьВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
В больнице Белгорода
В Белгороде прокомментировали случай COVID-19 у местной жительницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
Лента новостейМолния