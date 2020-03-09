В Словакии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

"По данным минздрава, в республике пока зафиксированы пять случаев заражений коронавирусом. Среди больных - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, контакты которых за последние дни сейчас проверяются. На заседании горсовета сегодня принято решение в качестве превентивной меры временно закрыть детские сады, начальные школы и детские учреждения культуры. Временно закрываются также зоопарк и ряд других развлекательных учреждений, отменены некоторые общественные акции, в частности, антифашистская демонстрация", - сказал Валло, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.