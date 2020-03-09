В Словакии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

ПРАГА, 9 мар - РИА Новости. Пять случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Словакии, среди заболевших - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, власти города приняли решение о временном закрытии детских садов и начальных школ, сообщил на пресс-конференции приматор (глава) Братиславы Матуш Валло.
Ранее сообщалось, что на домашнем карантине находится семья из четырех граждан Словакии, которые постоянно проживают в Австрии, у всех обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число заболевших граждан Словакии возросло до девяти человек.
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"По данным минздрава, в республике пока зафиксированы пять случаев заражений коронавирусом. Среди больных - воспитательница детсада и водитель трамвая в Братиславе, контакты которых за последние дни сейчас проверяются. На заседании горсовета сегодня принято решение в качестве превентивной меры временно закрыть детские сады, начальные школы и детские учреждения культуры. Временно закрываются также зоопарк и ряд других развлекательных учреждений, отменены некоторые общественные акции, в частности, антифашистская демонстрация", - сказал Валло, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам приматора, в общественном транспорте города в течение дня несколько раз проводится дезинфекция.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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