Новая Зеландия продлит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

"Сегодня кабинет решил оставить еще на семь дней существующие временные меры по ограничению на въезд... Данные меры по-прежнему эффективны при замедлении распространения вируса в Новой Зеландии и они остаются одними из самых жестких в мире. Мы будем поддерживать запрет на въезд из Китая и Ирана, за исключением наших граждан и постоянно проживающих в стране, которые должны самоизолироваться, и для всех приезжающих из Южной Кореи и севера Италии, которые также обязаны отправляться в домашний карантин", - подчеркнула премьер. Трансляцию ее выступления вела интернет-версия газеты New Zealand Herald.