Новая Зеландия продлит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о продлении на неделю запрета на въезд в страну из Китая и Ирана, а также для въезжающих из Южной Кореи и севера Италии.
По словам Ардерн, работники минздрава получат специальные полномочия и смогут помещать на карантин суда, в том числе круизные, самолеты и группы путешественников, которые прибывают в Новую Зеландию, если существуют основания полагать, что среди них есть зараженные коронавирусом.
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"Сегодня кабинет решил оставить еще на семь дней существующие временные меры по ограничению на въезд... Данные меры по-прежнему эффективны при замедлении распространения вируса в Новой Зеландии и они остаются одними из самых жестких в мире. Мы будем поддерживать запрет на въезд из Китая и Ирана, за исключением наших граждан и постоянно проживающих в стране, которые должны самоизолироваться, и для всех приезжающих из Южной Кореи и севера Италии, которые также обязаны отправляться в домашний карантин", - подчеркнула премьер. Трансляцию ее выступления вела интернет-версия газеты New Zealand Herald.
Премьер добавила, что в стране пятеро зараженных COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735, скончались 3119 человек, излечились 58 600 заболевших.
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