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2020-03-09T03:48+0300
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В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет
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РИА Новости

В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет

03:48 09.03.2020
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© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Правительство Японии утверждает, что ракеты КНДР во время последних испытаний преодолели расстояние от 100 до 200 километров и упали в Японском море, передает агентство Киодо.
По его данным, в Японии предполагают, что ракеты были баллистическими. Их пуск был произведен с восточного побережья КНДР в северо-восточном направлении.
Как заявил ранее премьер Японии Синдзо Абэ, пуски северокорейских ракет не нанесли ущерба японским судам и самолетам.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи ранее отмечало, что Северная Корея провела пуски как минимум трех ракет в сторону Японского моря из района Сондок провинции Хамгён-Намдо. Японское правительство полагает, что ракеты КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии, но японские суда получили предупреждение об опасности падения ракет на случай повторных пусков.
Премьер Абэ распорядился рассмотреть ситуацию с новыми пусками ракет КНДР на заседании Совета национальной безопасности.
Запуск ракет в КНДР
03:44
В Японии не зафиксировали ущерба от новых пусков ракет КНДР
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