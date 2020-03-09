Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T03:08+0300
https://ria.ru/20200309/1568330479.html
СМИ: полиция в Париже назвала возможную причину стрельбы у мечети
https://cdn21.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_f83ba2a368a720fc5c6e461d0ed7bf1d.jpg
РИА Новости

СМИ: полиция в Париже назвала возможную причину стрельбы у мечети

02:56 09.03.2020 (обновлено: 03:08 09.03.2020)
834
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правоохранители Франции считают основной версией стрельбы у мечети на северо-востоке Парижа конфликт на личной почве, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее BFMTV со ссылкой на источники информировал, что неизвестный открыл стрельбу во внутреннем дворе мечети в 19-м округе Парижа вечером в воскресенье, в результате один человек получил ранения. Стрелок скрылся с места происшествия на мотороллере, о его местонахождении ничего неизвестно.
"Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения", - сказал телеканалу источник, близкий к расследованию.
Правоохранители начали дело о покушении на убийство, расследованием занимается судебная полиция.
По последним данным канала, мужчина тяжело ранен, но его жизни ничего не угрожает. Газета Parisien добавляет, что в потерпевшего выстрелили из оружия калибра 9 мм - у него два ранения в правой ноге.
При этом радиостанция France Info отмечает, что неизвестный выстрелил в ноги мужчины несколько раз, тот находится в крайне тяжелом состоянии. По данным радио, стрельба произошла на территории так называемой "Сталинградской" мечети - она расположена недалеко от Площади Сталинградской битвы.
Гаити
1 марта, 20:47
СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
321134
Обсудить 1
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Зал судебных заседаний в США
Приговор россиянке Черных в Калифорнии перенесли на сентябрь
Сотрудники правоохранительных органов во Франции
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Россияне рассказали, кого хотят видеть за штурвалом самолета
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID
Запуск северокорейской баллистической ракеты
В Японии полагают, что КНДР испытала баллистические ракеты
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза
Глава Португалии проведет две недели на карантине
Люди в масках в США
СМИ: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 500
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет
Запуск баллистической ракеты в КНДР
В Японии призвали суда к осторожности из-за пусков ракет КНДР
Зал судебных заседаний в США
В США ищут владеющего русским лингвиста в рамках дела против Никулина
Камерун
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала о неожиданной пользе картофельного сока
Мужчина работает за компьютером
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"
Скорая помощь во Франции
Уже четыре депутата французского парламента заболели коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
Во Франции фальшивые полицейские оштрафовали китайцев за маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния