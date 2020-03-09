СМИ: полиция в Париже назвала возможную причину стрельбы у мечети

Ранее BFMTV со ссылкой на источники информировал, что неизвестный открыл стрельбу во внутреннем дворе мечети в 19-м округе Парижа вечером в воскресенье, в результате один человек получил ранения. Стрелок скрылся с места происшествия на мотороллере, о его местонахождении ничего неизвестно.
"Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения", - сказал телеканалу источник, близкий к расследованию.
Правоохранители начали дело о покушении на убийство, расследованием занимается судебная полиция.
По последним данным канала, мужчина тяжело ранен, но его жизни ничего не угрожает. Газета Parisien добавляет, что в потерпевшего выстрелили из оружия калибра 9 мм - у него два ранения в правой ноге.
При этом радиостанция France Info отмечает, что неизвестный выстрелил в ноги мужчины несколько раз, тот находится в крайне тяжелом состоянии. По данным радио, стрельба произошла на территории так называемой "Сталинградской" мечети - она расположена недалеко от Площади Сталинградской битвы.