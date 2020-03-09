СМИ: полиция в Париже назвала возможную причину стрельбы у мечети

Ранее BFMTV со ссылкой на источники информировал, что неизвестный открыл стрельбу во внутреннем дворе мечети в 19-м округе Парижа вечером в воскресенье, в результате один человек получил ранения. Стрелок скрылся с места происшествия на мотороллере, о его местонахождении ничего неизвестно.