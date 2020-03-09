Биография Артема Боровика

Известный российский журналист Артем Генрихович Боровик родился 13 сентября 1960 года в семье политического обозревателя, писателя и драматурга Генриха Боровика. Детство провел в США, где в то время работал его отец собственным корреспондентом Агентства печати "Новости".

В 1982 году Артем Боровик окончил факультет международной журналистики МГИМО.

В 1982-1987 годах работал редактором в АПН, корреспондентом, старшим корреспондентом газеты "Советская Россия"

Был корреспондентом в "горячих точках", побывал в Чернобыле, Никарагуа, Афганистане

В 1987-1990 годах – старший корреспондент, заведующий международным отделом журнала "Огонек".

В 1988-1990 годах – корреспондент и один из ведущих телепрограммы "Взгляд" на Центральном телевидении СССР.

В 1989 года он начал работать в газете "Совершенно секретно". С 1991 года вел на телеканале "Россия" одноименную программу.

С 1991 года был главным редактором главным редактором газеты "Совершенно секретно", с 1992 года занимал пост председателя совета директоров информационно-издательской группы "Совершенно секретно" и президента информационного холдинга "Совершенно секретно".

С 1993 года – генеральный директор телекомпании "Совершенно секретно телеком".

С 1996 года – главный редактор журнала "Лица", с 1998 года – газеты "Версия"

В 1997 году был помощником мэра Москвы Юрия Лужкова по организации юбилейных торжеств в честь 850-летия Москвы.

9 марта 2000 года Артем Боровик погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево-1. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Он был награжден медалью "За боевые заслуги". Был лауреатом премии "Общественное признание", премии ТЭФИ, премии "Лучшие перья России", а также удостоен медали Союза журналистов "Золотое перо".

Артем Боровик был дважды (1992, 1994) обладателем престижной американской в области журналистики Премии имени Эдварда Морроу ( Edward R. Murrow Award ).

Именем журналиста в Москве был назван парк , расположенный на пересечении улиц Перерва и Братиславская в Марьино.