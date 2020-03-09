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https://ria.ru/20200309/1568236469.html
Биография Артема Боровика
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РИА Новости

Биография Артема Боровика

02:31 09.03.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкАртем Боровик
Артем Боровик
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Известный российский журналист Артем Генрихович Боровик родился 13 сентября 1960 года в семье политического обозревателя, писателя и драматурга Генриха Боровика. Детство провел в США, где в то время работал его отец собственным корреспондентом Агентства печати "Новости".
В 1982 году Артем Боровик окончил факультет международной журналистики МГИМО.
В 1982-1987 годах работал редактором в АПН, корреспондентом, старшим корреспондентом газеты "Советская Россия".
Был корреспондентом в "горячих точках", побывал в Чернобыле, Никарагуа, Афганистане.
В 1987-1990 годах – старший корреспондент, заведующий международным отделом журнала "Огонек".
В 1988-1990 годах – корреспондент и один из ведущих телепрограммы "Взгляд" на Центральном телевидении СССР.
В 1989 года он начал работать в газете "Совершенно секретно". С 1991 года вел на телеканале "Россия" одноименную программу.
С 1991 года был главным редактором главным редактором газеты "Совершенно секретно", с 1992 года занимал пост председателя совета директоров информационно-издательской группы "Совершенно секретно" и президента информационного холдинга "Совершенно секретно".
С 1993 года – генеральный директор телекомпании "Совершенно секретно телеком".
С 1996 года – главный редактор журнала "Лица", с 1998 года – газеты "Версия".
В 1997 году был помощником мэра Москвы Юрия Лужкова по организации юбилейных торжеств в честь 850-летия Москвы.
В 1988 году Артем Боровик несколько месяцев проходил военную службу в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию, а американский – в советскую. Свой армейский опыт он изложил в книге "Как я был солдатом армии США". Также он написал книги "Встретимся у трех журавлей" и "Спрятанная война" об Афганистане.
9 марта 2000 года Артем Боровик погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево-1. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Он был награжден медалью "За боевые заслуги". Был лауреатом премии "Общественное признание", премии ТЭФИ, премии "Лучшие перья России", а также удостоен медали Союза журналистов "Золотое перо".
Артем Боровик был дважды (1992, 1994) обладателем престижной американской в области журналистики Премии имени Эдварда Морроу (Edward R. Murrow Award).
Артем Боровик был женат. Его супруга, журналистка и медиаменеджер Вероника Боровик-Хильчевская, с 2000 года возглавляла холдинг "Совершенно секретно". У Артема Боровика остались два сына.
Именем журналиста в Москве был назван парк, расположенный на пересечении улиц Перерва и Братиславская в Марьино.
Имя журналиста присвоено гимназии №1562 города Москвы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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