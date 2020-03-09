Кафе при музеях: от хипстерских кофеен до традиционных ресторанов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Заманить современную публику в музей на постоянную экспозицию — задача непростая. Магазин сувениров, зона отдыха, лекторий, кинотеатр, кафе — эта инфраструктура значит все больше при выборе, куда пойти в выходные. О том, что предлагают в ресторанах при московских музеях, — в материале РИА Новости.

"Завтрак на траве", а обед в музее

В 1988 году лондонский Музей Виктории и Альберта, рассчитывая привлечь новую аудиторию, запустил рекламный слоган, возмутивший консервативную британскую общественность: "An ace caff, with quite a nice museum attached" ("Классное кафе, к которому прилагается неплохой музей").

Галерея Tate Britain недавно объявила, что ищет "главного по кофе" на зарплату 40 тысяч фунтов в год — то есть этот бариста будет получать больше музейного куратора.

В последний день февраля после многолетней реконструкции открылась Дрезденская картинная галерея, и среди ее главных нововведений наряду с продвинутыми системами охраны и кондиционирования называют кафе.

В Modern, ресторане с двумя мишленовскими звездами при Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), каждый вечер собирается самая модная публика.

В Москве музейно-гастрономические заведения можно условно разделить на два типа: места, где считают, что голодным должен быть не только художник, но и почитатель его таланта (поэтому не предлагают ничего, кроме кофе и стандартной выпечки); и "очаги культуры", где открывают буфеты с жареными котлетами и салатом оливье, как в старой Третьяковке или ГМИИ имени Пушкина.

Но есть и интеллектуальные пространства с простой (в хорошем смысле) городской едой, возможностью посидеть, листая альбом по искусству или обсуждая за кофе увиденное на выставке.

Кафе при музее современного искусства Garage

© предоставлено пресс-службой музея Garage Кафе при музее современного искусства Garage © предоставлено пресс-службой музея Garage Кафе при музее современного искусства Garage

Объединить под одной крышей музей и хорошую еду "Гаражу" удалось. Впрочем, им положено — ведь здание бывшего советского ресторана "Времена года" перестроил Рем Колхас, звезда современной архитектуры.

Музей и кафе не отделены друг от друга. Это один мир, по которому плавно перемещаешься в зависимости от личных приоритетов.

Стараниями директора "Гаража" Антона Белова кафе, как и музей, славится экологическими инициативами. Все началось с соломинок: привычные пластиковые заменили съедобными макаронинами букатини. Стаканы навынос — из бумаги, крышки для них — из кукурузного крахмала, плюс ко всему, придя со своей кружкой, можно получить 30-процентную скидку на любой безалкогольный напиток.

Завтраки (гранола, сырники, яйца Бенедикт) подаются весь день. Ничего сложносочиненного в меню, здешний шеф — все-таки адепт стиля simple food. Цены, однако, демократичными назвать нельзя.

Кафе "Март" в здании ММОМА на Петровке

Проект в этом году разменяет второй десяток, так что может считаться одним из старейших московских арт-кафе. "Март" соседствует с Музеем на Петровке, и у этого есть свои минусы: в залах, где представлены произведения искусства, порой навязчиво пахнет едой.

Однако ресторан живет самостоятельной жизнью: почти каждый день здесь проходят концерты, встречи с писателями, поэтические вечера, выставки, детские спектакли и киносеансы. В основе меню две кухни — грузинская и французская. Причем если первую постоянные посетители хвалят, то вторую чаще ругают. А разделом "Грузия" в винной карте, говорят, занимался лично Зураб Церетели — его мозаика украшает самый большой зал.

Кофейня Nook при Музее русского импрессионизма

Очередная точка проекта Nook, наверняка знакомого завсегдатаям сети кинотеатров "Москино", разместилась на третьем этаже музея, так что выпить кофе можно только при наличии билета. Меню обычное: привозные сэндвичи и выпечка. Зато летом есть возможность выйти на крышу.

Кафе LES во дворике Музея Москвы

Знают о нем немногие — LES прячется во внутреннем дворике музея. Пользуется заслуженным уважением у кофеманов за максимальный выбор альтернативных способов заваривания кофе — харио, клевер, кемекс, аэропресс, калита и кофейная комбуча (ее продвигает в массы основатель заведения Олег Половников).

На закуску — сэндвичи и десерты, интеллектуальная пища представлена книгами о Москве в небольшой библиотеке. "Серьезной" еды здесь не подают, так что придется ждать, когда после реконструкции откроется кафе при Центре документального кино ("Proviant. Еда & Еда" временно прекратил работу) или начнется очередной маркет на территории музея.

Кафе и рестораны при Третьяковке

© предоставлено пресс-службой ГТГ Кафе в Новой Третьяковке © предоставлено пресс-службой ГТГ Кафе в Новой Третьяковке

В январе в Третьяковке на Крымском Валу открылось уютное местечко. В меню, помимо традиционных кофе и булочек, — завтраки, пицца и супы, причем готовят их на собственной кухне.