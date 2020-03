Кафе при музеях: от хипстерских кофеен до традиционных ресторанов

"Завтрак на траве", а обед в музее

В 1988 году лондонский Музей Виктории и Альберта, рассчитывая привлечь новую аудиторию, запустил рекламный слоган, возмутивший консервативную британскую общественность: "An ace caff, with quite a nice museum attached" ("Классное кафе, к которому прилагается неплохой музей").