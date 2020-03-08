В Японии за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (104 человека) и в префектуре Айти (80 человек). В Токио подтверждены 64 случая заражения, в префектуре Осака – 55.

Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего с начала распространения вируса в Японии скончались 14 человек.