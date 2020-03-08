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Аэропорт в Днепре возобновил работу
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РИА Новости

Аэропорт в Днепре возобновил работу

14:50 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса
Взлетно-посадочная полоса
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса. Архивное фото
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Украинские спасатели завершили работы по разминированию найденных в международном аэропорту "Днепропетровск" снарядов времен Второй мировой войны, на данный момент аэропорт возобновил работу и функционирует штатно.
"Работы по разминированию проведены. Найдены пять немецких авиабомб. Аэропорт работает в штатном режиме с 12.00 местного времени (13.00 мск). Всем большое спасибо", - сказано в сообщении в Facebook аэропорта.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине. Снаряды были найдены во время проведения земельных работ.
Позже аэропорт приостановил работу в связи с изъятием найденных боеприпасов. В связи с извлечением снарядов были отменены рейсы в Киев, Шарм-Эль-Шейх и Вену. Ближайший ожидающийся рейс будет выполнен на Тель-Авив в 21.25 (22.25 мск). Прибывающие рейсы на воскресенье также отменены. Ближайший прибывающий рейс ожидается в 20.30 (21.30 мск).
Снаряд времен ВОВ
11 февраля, 08:00Хорошие новости
Эхо войны: в центре Волгограда обнаружен снаряд времен ВОВ
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Днепр (город)Вторая мировая война (1939-1945)В мире
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