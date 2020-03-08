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2020-03-08T18:35+0300
https://ria.ru/20200308/1568314860.html
В "Роснефти" рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
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РИА Новости

В "Роснефти" рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

13:53 08.03.2020 (обновлено: 18:35 08.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", — сказал он. Таким образом, по его словам, соглашение не влияет на рынок — объем предложения из-за него не меняется.
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"Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достичь какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это — мазохизм", — подчеркнул Леонтьев.
По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор. "Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", — заметил он, добавив, что, помимо США, и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.
В минувшую пятницу закончилась очередная встреча представителей ОПЕК+, по итогам которой участники не смогли прийти к новым договоренностям — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Министр энергетики РФ Александр Новак
6 марта, 20:14
Новак оценил сотрудничество ОПЕК+
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Михаил ЛеонтьевРоснефтьОПЕКСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
Вместо рывков и прорывов, в последнее время провал за провалом.)))
8 марта, 15:21
МПМихаил Пронин
279701040
По всей видимости, нефть должна будут штурмовать цену в 40 долларов. У нас что не решение,то себе в голову.
8 марта, 14:24
Татьяна Бондарева
927330104
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