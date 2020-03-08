В Черновицкой области провели дезинфекцию автовокзалов

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины провела дезинфекцию на всех автовокзалах Черновицкой области, где подтвержден случай коронавируса.

Ранее региональные власти информировали, что семь человек госпитализировали в Черновицкой области с подозрением на коронавирус . Седьмого марта стало известно, что у шести граждан наличие вируса не подтвердилось.

"Спасатели управления ГСЧС Украины в Черновицкой области провели дезинфекционные мероприятия автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения управления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.