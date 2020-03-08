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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-08T12:39+0300
https://ria.ru/20200308/1568312883.html
В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156209/37/1562093738_0:109:1734:1084_1036x0_80_0_0_40c4c6d95b754386ccb451c62a278d9b.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

12:39 08.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевочка в палаточном городке в Сирии
Девочка в палаточном городке в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Девочка в палаточном городке в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 700 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 707 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 198 человек (женщин – 60, детей – 101), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 509 человек (женщин – 153, детей – 260)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 29 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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