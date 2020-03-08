Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T12:13+0300
https://ria.ru/20200308/1568312093.html
Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкесска
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_0:0:3069:1726_1036x0_80_0_0_0a5e70ee3b7f8b8ca084f194d832d3a6.jpg
РИА Новости

Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкесска

12:13 08.03.2020
1980
© РИА Новости / Денис АбрамовГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкесска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2025 году 200-летием основания города Черкесска постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2025 году 200-летия основания города Черкесска", - говорится в документе.
Также указом глава государства рекомендовал органам госвласти субъектов РФ и местного самоуправления участвовать в подготовке и проведении празднования.
Город Сочи
5 марта, 13:10
В Сочи перенесли празднование Дня города по просьбе жителей
2021002
Обсудить 0
Владимир ПутинЧеркесскОбщество
Рекомендуем
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ запретила сотрудникам зарубежные командировки из-за коронавируса
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МГУ перенес заключительные этапы олимпиады школьников из-за вируса
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи прокомментировал поручения Путина по развитию села
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил ситуацию со стимулирующими выплатами учителям
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин назвал одно из главных качеств современного специалиста
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Пенсия
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Стенд компании Роснефть
В "Роснефти" рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мать убитого в Петербурге подростка рассказала детали трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния