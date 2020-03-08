МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкесска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2025 году 200-летием основания города Черкесска постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2025 году 200-летия основания города Черкесска", - говорится в документе.
Также указом глава государства рекомендовал органам госвласти субъектов РФ и местного самоуправления участвовать в подготовке и проведении празднования.