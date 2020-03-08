В Молдавии ввели оранжевый уровень опасности из-за коронавируса

Власти отмечают, что на данный момент нет необходимости запрещать все рейсы из Италии, отменять массовые мероприятия или продлевать каникулы в школе, однако подобные меры могут быть приняты в будущем.

Также премьер призвал население проявить максимальную степень сознательности и обращаться к врачу при первых проявлениях подозрительных симптомов. Он отметил "крайнюю безответственность" женщины, прибывшей из Италии, которая еще до отлета домой обращалась за помощью к итальянским властям, но сбежала из больницы и отправилась на родину. В самолете ей стало плохо, она кашляла и чихала, сразу из аэропорта ее госпитализировали в инфекционную больницу, где и подтвердили наличие коронавируса. Все пассажиры и члены экипажа самолета должны быть изолированы на 14 дней.