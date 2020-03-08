В Молдавии ввели оранжевый уровень опасности из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Спецкомиссия по общественному здравоохранению на экстренном заседании в воскресенье приняла решение повысить степень угрозы из-за коронавируса до оранжевого уровня, сообщает пресс-служба кабмина Молдавии.
Накануне минздрав страны сообщил о первом официально подтвержденном случае коронавируса в Молдавии, зараженной оказалась женщина, прилетевшая из Италии.
"Комиссия приняла решение признать наличие высокого риска для населения Молдавии из-за вероятности ввоза и распространения вируса COVID-19, констатировала введение оранжевого уровня опасности на национальном уровне. Премьер-министр попросил власти продолжать действовать максимально мобилизованно ... он призвал политические силы не использовать эпидемиологические опасности в своих интересах и поддержать усилия властей по разрешению ситуации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте молдавского правительства.
Оранжевый уровень опасности распространения коронавируса предполагает мобилизацию всех ответственных структур, а также ужесточение мер безопасности, в том числе на границе.
Власти отмечают, что на данный момент нет необходимости запрещать все рейсы из Италии, отменять массовые мероприятия или продлевать каникулы в школе, однако подобные меры могут быть приняты в будущем.
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Также премьер призвал население проявить максимальную степень сознательности и обращаться к врачу при первых проявлениях подозрительных симптомов. Он отметил "крайнюю безответственность" женщины, прибывшей из Италии, которая еще до отлета домой обращалась за помощью к итальянским властям, но сбежала из больницы и отправилась на родину. В самолете ей стало плохо, она кашляла и чихала, сразу из аэропорта ее госпитализировали в инфекционную больницу, где и подтвердили наличие коронавируса. Все пассажиры и члены экипажа самолета должны быть изолированы на 14 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.