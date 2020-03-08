В Самаре прошел полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

САМАРА, 8 мар - РИА Новости. В Самаре 99 участников из 19 регионов приняли участие в региональном полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства", который назвали "Волга-Волга". Среди проектов: "мини-ротель", приложение-агрегатор по поиску гидов и круизные путешествия по железной дороге. О том, как прошли два конкурсных дня самарского полуфинала, — в материале РИА Новости

Тренировка и отбор

По сложившейся традиции, как и в других городах полуфиналов (а они уже состоялись в Сочи, Туле и Пятигорске), участники начинали "рабочие дни" с пробежки по набережной. В первый день конкурса, 6 марта, на берег Волги, только что освободившейся ото льда, вышли немногие, а в заключительный день в забеге принимали участие практически все 99 полуфиналистов. Большая часть представляла Поволжье, но были и соискатели из других регионов.

Екатерина Шумилкина из Пензы, которая привезла проект горнолыжного курорта в Засеке, призналась: "Конкурс был физически довольно тяжелым. В первый день, например, пришлось соревноваться с 10 утра до 10 вечера".

В течение двух дней участники решали групповые и индивидуальные аналитические задания, защищали свои проекты, слушали лекции и работали вместе с признанными экспертами в области туристической индустрии.

Важным наблюдением поделился руководитель направления по работе с партнерами президентской платформы "Россия - страна возможностей" Антон Сериков. Конкурс, по его словам, не имеет цели переманивать из регионов наиболее талантливые кадры. "Мы не хотели становиться пылесосом, который высасывает таланты из регионов России в центральные офисы крупных компаний, которые рассказывают о Москве, Сочи, Казани, – о тех локомотивах, которые очень сильно продвинулись за последние годы", — отметил он.

"Очень важно, однако, что в процессе командной работы участники из разных регионов не только знакомятся, но и рождают идеи совместных проектов; по итогам прошедших полуфиналов уже есть конкретные результаты", - добавил представитель АНО "Россия - страна возможностей".

Определились финалисты

© предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре © предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре

Некоторые из проектов, представленных в полуфинале "Волга-Волга" практически готовы к реализации, другие могут выглядеть утопическими.

Экскурсовод из Казани Оксана Ахмедзянова хочет распространить свою идею на всю Россию: "Мечтаю, чтобы для школьников суббота стала "днем путешествий". Надо освободить это время от учебы в классах и дать детям возможность узнавать свою страну. Я сама люблю и умею принимать гостей. Хочу, чтобы вся Россия стала такой же радушной хозяйкой для туристов, какой являюсь я".

Денис Симонов из Пензы предлагает для путешествий по России создать "мини-ротель 7-в-1" на колесах.

"С одной стороны, это гостиница, с другой – транспортное средство. Можно использовать мини-автобус на восемь пассажиров и 4-4,5-метровый капсульный спальный блок на прицепе. У него есть автономное питание, предусмотрена возможность принять душ и воспользоваться биотуалетом". А "7-в-1 – это виды направлений, по которым можно использовать мини-ротели: выездной, въездной туризм, молодежный, инклюзивный, экотуризм, детский и событийный", — пояснил он.

Елена Богомолова из Нижнего Новгорода предлагает решить проблему поиска нужного экскурсовода путем создания приложения-агрегатора, которое позволит вызывать гида так же легко, как свободное такси.

По итогам самарского полуфинала было отобрано 16 финалистов, которые встретятся в остальными участниками всеросссийского финального отбора в Москве 21-23 апреля.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей полуфинала и объявил, что принял решение учредить специальный приз в рамках конкурса "Мастера гостеприимства" – победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области.

О конкурсе

© предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре © предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре

Завершится конкурс в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Будут выбраны 50 победителей. Все они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.

© предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре © предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" "Мастера гостеприимства" в Самаре

Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.