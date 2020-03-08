МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они наполняют этот мир красотой и нежностью.
"Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – днем 8 марта. Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой", - цитирует Володина официальный сайт Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента пожелал всем женщинам здоровья, счастья и благополучия.
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