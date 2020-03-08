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2020-03-08T11:19+0300
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Володин поздравил женщин с 8 марта
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РИА Новости

Володин поздравил женщин с 8 марта

11:19 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они наполняют этот мир красотой и нежностью.
"Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – днем 8 марта. Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой", - цитирует Володина официальный сайт Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента пожелал всем женщинам здоровья, счастья и благополучия.
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