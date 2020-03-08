Под Волгоградом осужденные женщины занимаются акробатикой и жонглируют

ЛЕНИНСК (Волгоградская область), 8 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Осужденные женской колонии №28 в Осужденные женской колонии №28 в Волгоградской области уже три года занимаются в цирковой студии, организованной сотрудниками волгоградского цирка: жонглируют, вращают обруч и репетируют акробатические номера. Почему тренировки не просто отвлекают от тюремного быта, но и позволяют почувствовать себя красивыми и свободными, девушки рассказали корреспонденту РИА Новости.

Цирк по воскресеньям

Женская колония №28 в Ленинске, который находится в 60 километрах от Волгограда, считается не самой крупной в стране. Здесь отбывают наказание около 400 женщин, в основном за тяжкие преступления – сбыт наркотиков, убийства.

Возле одного из корпусов, территория которого окружена колючей проволокой, в беседке разговаривают и курят заключенные. Сегодня воскресенье, у них выходной. А рядом с тюремным храмом, стоит отряд женщин в болотно-черных спецовках. Они ждут того, кто их сопроводит в клуб на занятие в цирковую студию. Девушки просят их пока не фотографировать. "Как переоденемся, тогда", - говорит одна из них.

В клубе уже играет музыка, стулья последних рядов актового зала раздвинуты так, чтобы девушки могли заниматься. В ожидании преподавателей из Волгограда они делают разминку, растяжку на шпагат, репетируют свои номера, одна из женщин жонглирует мячиками, другая крутит обруч. У каждой яркий макияж, а тюремную форму они сменили на спортивные костюмы, но на одежде все равно есть нашивки с их именами и фамилиями.

Две девушки выполняют несложные акробатические номера с поддержкой. Одна из них - Лера Чеботарева - пожалуй, самая юная среди всех участниц циркового кружка. Ей всего 20 лет, в колонии она уже два года, а до этого год провела в СИЗО.

"Я училась в десятом классе, когда меня арестовали. Распространяла наркотики, хотела заработать на синтезатор. В интернете нашла объявление: требуются официантки. Но вместо работы в кафе мне предложили делать закладки. Я знала, что это незаконно, но была уверена, что не попадусь, а через две недели меня задержали и дали пять лет колонии", - рассказывает Лера.

В цирковую студию она пришла полгода назад, до этого только приглядывалась, не была уверена, что это занятие ей подходит. Сейчас втянулась и старается заниматься даже в будни после работы на швейном производстве: "Хоть какое-то разнообразие. Особенно по воскресеньям, когда выходной и не знаешь, чем себя занять". Лера уверена, что совсем скоро выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению, и уже строит планы. Она хочет продолжить учиться, найти работу. "Я жалею о том, что сделала. Когда выйду, хочу заниматься всем, ловить каждый момент, не терять ни одной минуты, наверстать потерянное время", - говорит девушка.

Она бросает разговор на полуслове – в клуб пришли педагог цирковой студии Ангелина Круглякова и ее помощница Александра. После коротких приветствий начинается уже настоящее занятие, на которое отводится всего пара часов – с 10 до 12.

Почувствовать свободу

По словам Кругляковой, в арсенале ее воспитанниц десять номеров и каждый можно сделать гвоздем любого концерта. Чаще всего девушки выступают перед осужденными своей колонии, но однажды ездили в мужскую тюрьму строгого режима в Волгограде. Состав выступающих часто меняется из-за того, что артистки выходят на свободу. По словам Кругляковой, в цирковую студию принципиально не проводят отбор, прийти может каждая из обитательниц колонии.

"Когда приступили к занятиям три года назад, я смотрела на них три недели. Думала, что с каждой можно сделать, какие номера. Ведь многие никогда ни танцами не занимались, ни спортом и даже никогда не были в цирке. Да и характер у них", - рассказывает педагог.

Ангелина Николаевна уже несколько десятков лет преподает в детской студии акробатики при волгоградском цирке, так что знает, как найти подход к каждому характеру. И с осужденными женщинами у нее тоже получилось. Рассказывает, что первое время привозила в колонию книги о цирке. "Мы с ними часто беседуем, я им много рассказываю о цирке, театре, как ухаживать за собой, о диетах тоже", - говорит она.

И девушкам очень нужно такое общение. Люди с воли - как глоток свежего воздуха, признаются сами осужденные, и занятия в цирковой студии помогают им справиться с депрессией, напоминают, что жизнь тюрьмой не заканчивается.

"В колонии самое тяжелое – отсутствие личного пространства, бывают дни, когда просто ухожу в угол с книжкой или думаю о чем-то. А цирк - это больше чем кружок, это общение. Преподаватели позитивные, добрые, поддерживают нас", - рассказывает Влада Максимова. Она в колонии уже три года, осуждена за распространение наркотиков на десять лет. По ее словам, она училась на третьем курсе в институте, денег не хватало на ту жизнь, которой хотелось, решила заработать "по-легкому" и попалась почти сразу. Говорит, что до сих пор не может поверить в реальность произошедшего. Девочка-отличница, с детства занималась танцами, в школе участвовала в мюзиклах и вдруг оступилась. Друзей уже не осталось, поддерживают только родители. Они навещают ее раз в месяц.

Занимаясь в цирковой студии, признается Влада, она хотя бы на несколько часов возвращается к нормальной жизни. Кстати, педагоги хвалят девушку. Она гибкая, упорно тренируется. И у нее сольный акробатический номер на тумбе. "Когда выйду на свободу, очень хочу пойти работать в цирк, кем угодно, хоть за животными ухаживать", - говорит Влада.

К нам подходит еще одна участница циркового коллектива Елизавета Гончарова, она тоже студенткой попала в колонию за контрабанду наркотиков, пыталась провезти их через российско-украинскую границу в Крым. "А знаете, что еще важно здесь? После работы приходишь сюда, включаешь музыку и переодеваешься. Хоть ненадолго снять с себя робу зеленого цвета, который так раздражает", - говорит она.

Фестиваль имени Георгия Жженова

Идея создать цирковую студию в женской колонии принадлежит руководителю организации "Большая река", помогающей социализироваться бывшим заключенным, Михаилу Биткину. По его словам, он три года назад пришел с этой, как он выразился, "экзотической идеей" к руководству УФСИН по Волгоградской области и встретил полное понимание.

"Цирк – это детские ассоциации, через которые хочется, чтобы женщины не грубели в тюрьме, оставались женщинами. Процесс шел непросто, но за три года видно, как изменились все – и осужденные, и сама колония. Добрее все стали", - считает Биткин.