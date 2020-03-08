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РИА Наука
2020-03-08T03:29+0300
https://ria.ru/20200308/1568305031.html
Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
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РИА Новости

Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань

03:29 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрыса
Крыса
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Крыса. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
"Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок", - сказал Хесуани.
Он отметил, что 10 апреля на Международной космической станции (МКС) начнется очередной эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крыс. Похожий эксперимент компания, создавшая космический биопринтер, уже проводила осенью 2019 года. Тогда полученные в невесомости образцы вернули на Землю и передали специалистам для изучения.
Если раньше в ходе экспериментов на МКС печатали разные ткани (хрящевую, костную, мышечную), то сейчас из-за высокой ответственности решили сконцентрироваться только на исследованиях костей. Хесуани отметил, что компания даже не планирует будущие эксперименты на орбите на случай, если понадобится провести печать костной ткани еще раз.
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые отправятся на МКС 9 апреля, поставят несколько серий по печати костей. Полученные образцы вернет на Землю 17 апреля находящийся сейчас на станции экипаж.
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На земле ученые будут вживлять костную ткань грызунам и смотреть на остеоиндуктивные и остеокондуктивные свойства полученных в космосе материалов, то есть на их способность инициировать дополнительный рост ткани и на то, насколько хорошо они подходят в качестве каркаса для такого роста.
Вживлять космический материал будут в модели костных дефектов, скорее всего, в дефекты бедренной кости. У животных уберут среднюю часть структуры трубчатой кости. Такой дефект ученые выбрали потому, что он считается критическим, то есть не способным зажить самостоятельно. Полученный в космосе материал сравнят с теми, которые сейчас можно приобрести на Земле.
Хесуани уточнил, что у человека аналогичными дефектами можно считать "или большие переломы, или дефекты костной ткани, связанные с удаление костной ткани при опухолях или костной ткани, или в окружающих мягких тканях с метастазами в костную ткань".
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
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